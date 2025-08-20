Le code indispensable en la matière pour les étudiants et les professionnels 1/ Actualité Le code le plus à jour de la rentrée dans une matière particulièrement technique et évolutive. 2/ Contenu pratique Nombreuses annotations jurisprudentielles et doctrinales et importante partie annexes contenant le Code de la mutualité ainsi que les textes de droit européen et international. 3/ Auteur Un spécialiste reconnu de la matière, auteur de nombreux ouvrages chez LexisNexis. Outre toutes les dispositions du Code de la sécurité sociale proprement dit (articles L, R, D et A et ses annexes dont le tableau des maladies professionnelles), cet ouvrage contient les textes complémentaires pertinents, tant en droit national qu'en droit communautaire. Ce code intègre les dernières réformes législatives et règlementaires complétées des décisions de jurisprudence les plus pertinentes et est enrichi d'une importante partie annexes où figure notamment la version intégrale du C ode de la mutualité.