Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Code de la sécurité sociale

Philippe Coursier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le code indispensable en la matière pour les étudiants et les professionnels 1/ Actualité Le code le plus à jour de la rentrée dans une matière particulièrement technique et évolutive. 2/ Contenu pratique Nombreuses annotations jurisprudentielles et doctrinales et importante partie annexes contenant le Code de la mutualité ainsi que les textes de droit européen et international. 3/ Auteur Un spécialiste reconnu de la matière, auteur de nombreux ouvrages chez LexisNexis. Outre toutes les dispositions du Code de la sécurité sociale proprement dit (articles L, R, D et A et ses annexes dont le tableau des maladies professionnelles), cet ouvrage contient les textes complémentaires pertinents, tant en droit national qu'en droit communautaire. Ce code intègre les dernières réformes législatives et règlementaires complétées des décisions de jurisprudence les plus pertinentes et est enrichi d'une importante partie annexes où figure notamment la version intégrale du C ode de la mutualité.

Par Philippe Coursier
Chez LexisNexis

|

Auteur

Philippe Coursier

Editeur

LexisNexis

Genre

Sécurité sociale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Code de la sécurité sociale par Philippe Coursier

Commenter ce livre

 

Code de la sécurité sociale

Philippe Coursier

Paru le 20/08/2025

4000 pages

LexisNexis

89,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711042500
9782711042500
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.