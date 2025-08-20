Inscription
#Roman francophone

Une reine sans royaume

Hella Feki

En débarquant à Tunis en 1907, Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, est submergée par les souvenirs de sa jeunesse à Tananarive, ses amours passionnées et la tragédie de son exil forcé. Elle découvre aussi un pays où bat le pouls intellectuel de l'Orient d'alors, avec ses salons de pensée tenus par des souveraines lumineuses. Toutes ont en commun l'amour de la littérature et de la politique, et aux côtés de ces femmes, Ranavalona retrouve son souffle. Dans ce deuxième roman poétique et envoûtant, Hella Feki redonne voix à cette reine qui n'était pas destinée à régner. Un voyage d'un bout à l'autre de l'Afrique, une variation romanesque sur cette figure oubliée de l'Histoire.

Par Hella Feki
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

Hella Feki

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Une reine sans royaume

Hella Feki

Paru le 20/08/2025

192 pages

Jean-Claude Lattès

19,00 €

9782709675178
