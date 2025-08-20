Une reine sans royaume

En débarquant à Tunis en 1907, Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, est submergée par les souvenirs de sa jeunesse à Tananarive, ses amours passionnées et la tragédie de son exil forcé. Elle découvre aussi un pays où bat le pouls intellectuel de l'Orient d'alors, avec ses salons de pensée tenus par des souveraines lumineuses. Toutes ont en commun l'amour de la littérature et de la politique, et aux côtés de ces femmes, Ranavalona retrouve son souffle. Dans ce deuxième roman poétique et envoûtant, Hella Feki redonne voix à cette reine qui n'était pas destinée à régner. Un voyage d'un bout à l'autre de l'Afrique, une variation romanesque sur cette figure oubliée de l'Histoire.