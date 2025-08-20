Inscription
#Beaux livres

¿ Qué tal ?

Marie-France Brière

ActuaLitté
Après une enfance passée moitié en Argentine, patrie de sa mère, et l'autre en France, pays de son père, Marie-France Brière découvre lors d'une escale au Brésil la chanson "Brigitte Bardot" de Digno García et la troque contre un stage à Europe 1. Lucien Morisse, directeur des programmes, en fait un tube et l'embauche. Elle débute en triant les disques de Salut les copains avant de créer, avec Hubert Wayaffe, la célèbre émission Dans le vent... Pendant dix ans, elle accumule les succès d'audience et traverse les années yéyé et Mai 68 en fanfare. En 1974, Jacques Martin s'empare des dimanches de France 2 et demande à Marie-France Brière d'y faire venir tous ses copains chanteurs. Puis Michèle Cotta, la directrice de Radio France, lui propose de relancer la radio pour les jeunes : l'aventure Radio 7 est née. Deux ans plus tard, Hervé Bourges l'invite à diriger les variétés au sein de TF1. Elle y affronte prime time, sondages et cotes d'écoute avec des émissions comme le Collaro Show, Carnaval ! de Patrick Sébastien et Le Jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Elle importe également des Etats-Unis La Roue de la fortune et installe en France les cérémonies des 7 d'Or. Enfin, elle crée sur France 2 Fort Boyard, Taratata, Les Inconnus, ou encore les émissions d'Ardisson. Marie-France Brière aura traversé le monde de l'audiovisuel comme Alice découvrant le pays des merveilles. Dans ce livre, elle nous raconte les coulisses de ces émissions cultes et de sa vie à cent à l'heure.

Par Marie-France Brière
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Marie-France Brière

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Télévision, radio

¿ Qué tal ?

Marie-France Brière

Paru le 20/08/2025

300 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

ActuaLitté
9782702186701
© Notice établie par ORB
