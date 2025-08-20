Inscription
#Essais

Je n'ai plus peur !

Isabelle Filliozat

Lina est anxieuse avant un examen, Léo n'ose pas descendre tout seul à la cave, Louise bloque devant la piscine, il a peur du noir, des araignées, des monstres, de la séparation... Et nos tentatives de réassurance restent inefficaces. Comment ne pas se sentir démuni devant les paniques et les angoisses de nos enfants ? Grâce à ce livre, vous découvrirez la fonction des différentes peurs et combien certaines peurs peuvent devenir des amies. Vous saurez comment accompagner vos enfants pour qu'ils développent plus de confiance en eux, de force et de courage et apprennent à faire face aux épreuves de la vie. Isabelle Filliozat vous donne ici des clés pour ne plus jamais vous sentir impuissant face aux craintes de votre enfant. Parce qu'être parent, c'est compliqué... ce livre est conçu comme une véritable trousse à outils éducative ! Vous y trouverez des schémas explicatifs, des mises en situations, des témoignages de parents et des méthodes très concrètes pour savoir réagir sereinement en toute situation. Isabelle Filliozat, figure phare de la parentalité positive en France, est psychothérapeute, écrivaine et conférencière. Elle a créé les Ateliers Filliozat et accompagne depuis plus de 40 ans adultes et enfants. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers (J'ai tout essayé! , Au coeur des émotions de l'enfant ou L'Intelligence du coeur).

Par Isabelle Filliozat
Chez Marabout

Auteur

Isabelle Filliozat

Editeur

Marabout

Genre

Education de l'enfant

Je n'ai plus peur !

Isabelle Filliozat

Paru le 20/08/2025

160 pages

Marabout

6,90 €

9782501194686
