Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Cahier d'exercices Maths

My Hong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Un programme d'apprentissage d'un an pour progresser à votre rythme - Des corrigés clairs et complets pour vous guider - Des leçons évolutives couvrant tous les blocs essentiels : calcul mental, géométrie, algèbre, statistiques et probabilités... - L'outil idéal pour accompagner les candidats au CRPE DES NOTIONS CLES expliquées, accompagnées d'exercices variés et de corrigés détaillés. UN APPRENTISSAGE PROGRESSIF, avec des exercices adaptés de la 6e à la fin de la seconde. DES QR CODES A SCANNER pour aller plus loin et renforcer vos compétences

Par My Hong
Chez Marabout

|

Auteur

My Hong

Editeur

Marabout

Genre

Mathématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cahier d'exercices Maths par My Hong

Commenter ce livre

 

Cahier d'exercices Maths

My Hong

Paru le 20/08/2025

192 pages

Marabout

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501194006
9782501194006
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.