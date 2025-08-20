Inscription
Je me mets au japonais

Léïna Pimont-Nishimura

La méthode zéro to japan pour apprendre les bases de la langue et de l'écriture Initiez-vous à l'écriture japonaise (hiragana, katakana, kanji) et entraînez-vous grâce aux pages de calligraphie. Apprenez les bases grammaticales et le vocabulaire du quotidien pour vos premiers échanges. Explorez les points culturels incontournables pour mieux comprendre les usages et les traditions. Familiarisez-vous avec des phrases et expressions utiles pour voyager, demander votre chemin ou parler de vous. Plongez au coeur du Japon et vivez son quotidien comme un vrai local !

Par Léïna Pimont-Nishimura
Chez Marabout

Auteur

Léïna Pimont-Nishimura

Editeur

Marabout

Genre

Auto-apprentissage

Je me mets au japonais

Léïna Pimont-Nishimura

Paru le 20/08/2025

224 pages

Marabout

16,90 €

9782501193979
