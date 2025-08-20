Je me mets au japonais

La méthode zéro to japan pour apprendre les bases de la langue et de l'écriture Initiez-vous à l'écriture japonaise (hiragana, katakana, kanji) et entraînez-vous grâce aux pages de calligraphie. Apprenez les bases grammaticales et le vocabulaire du quotidien pour vos premiers échanges. Explorez les points culturels incontournables pour mieux comprendre les usages et les traditions. Familiarisez-vous avec des phrases et expressions utiles pour voyager, demander votre chemin ou parler de vous. Plongez au coeur du Japon et vivez son quotidien comme un vrai local !