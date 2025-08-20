En finir avec le syndrome de la bonne élève

Libérez-vous des diktats grâce à ce livre de coaching en forme de joyeux coup de pied aux fesses ! Le syndrome de la bonne élève touche un grand nombre de femmes et les bloque dans leur épanouissement, tant sur le plan professionnel que personnel. Afin de briser cette malédiction, Roxane Régnier vous livre toutes les infos nécessaires pour : - Bien comprendre les contours du syndrome de la bonne élève (comment il se crée, la manière dont il s'exprime à l'âge adulte et en quoi il représente un frein au bonheur). - Vous affranchir enfin de ce syndrome à l'aide d'explications claires, de témoignages et d'exercices concrets. Vous allez apprendre à déconstruire vos schémas de réussite, à vous autoriser à rater, décevoir, arriver en retard, être improductive, à briser vos contrats invisibles, à protéger vos ressources et à enfin dire non. A oser une existence moins sérieuse, plus libre et plus épanouie ! Parce que vous méritez de mener une vie dont VOUS avez choisi les règles !