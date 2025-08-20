Inscription
#Roman francophone

La ronde des insomniaques

Marianne Faurobert, Arianna Cecconi

ActuaLitté
" Mon prénom, c'est la frontière entre la nuit et le jour, je suis la marge. Aurora. J'attends l'aube couchée dans mon lit, les yeux clos. Nous passons trop de temps en position verticale, la tête en haut, les pieds par terre, les épaules courbées, et nos jambes doivent soutenir le tout. Quand je m'allonge, ma langue et mes pensées s'allongent à l'intérieur de moi, mes mots dévient de leur route habituelle, du nord au sud, ils se font plus lents et plus imprévisibles. Certaines histoires ne se racontent qu'à l'horizontale, et je pourrais les écouter comme ça, les yeux clos. Dormir, en revanche, c'est une autre affaire, dormir me terrorise. " Depuis que son amoureux l'a quittée, Aurora ne dort plus : et si, dans son sommeil, elle oubliait de respirer ? Installée à Marseille par hasard, sans enfant ni projet, elle a des amis, mais aucun but. Le jour, elle enseigne sa langue maternelle, l'italien, à des élèves d'âges et d'horizons variés. Epuisée par les insomnies, elle sent peu à peu la frontière entre songe et réalité se troubler. Au centre du sommeil de l'hôpital où elle consulte, elle dérobe sur un coup de folie des DVD contenant les enregistrements du sommeil de trois patients : Ismaël, un garçon aux jambes agitées, André, un marin narcoleptique, et Marius, un vieux luthier qui vit ses rêves éveillé. Dès lors, Aurora n'a plus qu'un souhait : les rencontrer.

Par Marianne Faurobert, Arianna Cecconi
Chez Marabout

|

Auteur

Marianne Faurobert, Arianna Cecconi

Editeur

Marabout

Genre

Littérature française

La ronde des insomniaques

Arianna Cecconi trad. Marianne Faurobert

Paru le 20/08/2025

336 pages

Marabout

22,90 €

ActuaLitté
9782501183666
© Notice établie par ORB
