Activer ses neurones

S'appuyant sur plus d'une centaine d'études fascinantes sur le cerveau et l'apprentissage, ce livre propose sept principes concrets, présentés simplement avec de nombreux exemples d'application, pour aider chacun de nous à apprendre et à développer tout son potentiel. Les étudiants y trouveront des stratégies pour mieux réussir à l'école et les parents une méthode claire et précise pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages. Les enseignants et les formateurs y découvriront, quant à eux, des suggestions précises pour améliorer leurs cours et leurs formations. Richement illustré, assorti de nombreux exemples de pédagogie appliquée, enfin un livre de neuro-éducation qui allie la rigueur scientifique et la mise en pratique concrète Apprendre et enseigner : les 7 principes qui marchent à l'école, au travail et à la maison