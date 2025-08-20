Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Activer ses neurones

Steve Masson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'appuyant sur plus d'une centaine d'études fascinantes sur le cerveau et l'apprentissage, ce livre propose sept principes concrets, présentés simplement avec de nombreux exemples d'application, pour aider chacun de nous à apprendre et à développer tout son potentiel. Les étudiants y trouveront des stratégies pour mieux réussir à l'école et les parents une méthode claire et précise pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages. Les enseignants et les formateurs y découvriront, quant à eux, des suggestions précises pour améliorer leurs cours et leurs formations. Richement illustré, assorti de nombreux exemples de pédagogie appliquée, enfin un livre de neuro-éducation qui allie la rigueur scientifique et la mise en pratique concrète Apprendre et enseigner : les 7 principes qui marchent à l'école, au travail et à la maison

Par Steve Masson
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Steve Masson

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Activer ses neurones par Steve Masson

Commenter ce livre

 

Activer ses neurones

Steve Masson

Paru le 20/08/2025

Editions Odile Jacob

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415012731
9782415012731
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.