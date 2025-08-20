Préparer les petits à la maternelle

Quelque 3 millions d'enfants sont scolarisés dans les maternelles de notre pays, et ce chiffre va sans doute augmenter avec la décision de rendre l'école obligatoire dès 3 ans à compter de la rentrée 2019. Cet abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire est l'occasion de préciser quelle doit être l'identité de cette école pas comme les autres, essentielle pour l'avenir scolaire, mais aussi le bon développement de chacun des élèves. Les études scientifiques démontrent en effet que la stimulation cognitive précoce, entre 0 et 5 ans, favorise la réussite, le niveau d'études et l'insertion professionnelle. Comment, donc, améliorer les conditions d'accueil, d'apprentissage et d'épanouissement de tous ces jeunes enfants ? Quels liens renforcer ou construire entre l'école et les parents ? Et comment, dans la France d'aujourd'hui, garantir la formation optimale de tous les professionnels à la maternelle ?