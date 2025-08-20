Je fais du breaking avec Syssy

Je fais du breaking avec Sya Dembélé, pour s'initier, pratiquer et se passionner, accompagné(e) par une championne qui partage conseils, moments forts, motivations et rêves les plus fous. Bouger et se faire plaisir Qu'on soit juste curieux, b-girl ou b-boy débutant(e) ou carrément confirmé(e), ce livre donne envie de bouger, de se faire plaisir, de se sentir bien dans son corps et dans sa tête en s'initiant à une activité artistique et sportive accessible à toutes et à tous : le breaking. Un coaching personnalisé avec Syssy L'enfant découvre pas à pas les différentes facettes de la discipline : le club, l'entraînement, les bases de la technique mais aussi l'histoire et les compétitions nationales et internationales. Il ou elle se passionne en partageant avec Syssy, qui témoigne au fil des pages : sensations, moments forts, émotions, motivations, conseils... et rêves les plus fous ! Un documentaire d'initiation au breaking Le titre comprend cinq chapitres : Le breaking, une danse de la rue ; une discipline récente ; la culture hip-hop ; les pionniers et pionnières de la discipline - Bienvenue au club ; l'école ou le crew ; la tenue ; les hauts lieux du break ; le cercle ; les règles de sécurité ; une danse pour tous - L'entraînement ; le cours ; trouver son style ; l'improvisation ; le prof ; un sport complet - La technique ; le toprock, le footwork, les freezes, les powermoves, les flips, les drops - La compétition ; le battle ; vers le haut niveau ; les compétitions internationales ; les Jeux olympiques. Et un lexique des termes techniques. Vivre le breaking Ce livre guide l'enfant dans ses premiers pas et ses premières figures : toprock, footwork, freeze, drop... Il lui permet de découvrir la discipline et sa culture vues de l'intérieur. La maquette claire et dynamique, les textes courts et illustrés permettent une approche immédiate. Les photos de stars font rêver et les illustrations guident l'enfant dans sa pratique. Dans chaque double, l'athlète prend la parole et partage un moment de vie, offre un conseil, ou échange une motivation avec l'enfant.