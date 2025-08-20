Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Aimer la messe

Didier Van Havre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Animés par l'amour de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, ou simplement curieux devant son déroulement, combien de fois avons-nous regretté de ne pas avoir de réponses à nos propres interrogations ? Cet ouvrage répond exactement à cette attente. Avec simplicité et profondeur, il décrit tous les gestes liturgiques et les explique. Il offre au lecteur un guide des "attitudes spirituelles" à développer au cours de l'Eucharistie. A la fois guide pratique catéchétique et spirituel, c'est un livre précieux pour aimer la messe. Didier van Havre est né à Anvers en 1941. Il a obtenu successivement une licence ès sciences politiques et sociales, une licence ès sciences économiques, un doctorat en urbanisme et aménagement du territoire et un doctorat en théologie. Ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II à Rome en 1984, il a exercé son ministère pastoral à Bruxelles et à Anvers. Il travaille actuellement comme confesseur à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles, ainsi que dans d'autres églises de la ville.

Par Didier Van Havre
Chez Ephata

|

Auteur

Didier Van Havre

Editeur

Ephata

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aimer la messe par Didier Van Havre

Commenter ce livre

 

Aimer la messe

Didier Van Havre

Paru le 20/08/2025

272 pages

Ephata

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385500924
9782385500924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.