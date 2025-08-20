Animés par l'amour de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, ou simplement curieux devant son déroulement, combien de fois avons-nous regretté de ne pas avoir de réponses à nos propres interrogations ? Cet ouvrage répond exactement à cette attente. Avec simplicité et profondeur, il décrit tous les gestes liturgiques et les explique. Il offre au lecteur un guide des "attitudes spirituelles" à développer au cours de l'Eucharistie. A la fois guide pratique catéchétique et spirituel, c'est un livre précieux pour aimer la messe. Didier van Havre est né à Anvers en 1941. Il a obtenu successivement une licence ès sciences politiques et sociales, une licence ès sciences économiques, un doctorat en urbanisme et aménagement du territoire et un doctorat en théologie. Ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II à Rome en 1984, il a exercé son ministère pastoral à Bruxelles et à Anvers. Il travaille actuellement comme confesseur à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles, ainsi que dans d'autres églises de la ville.