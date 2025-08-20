Hina et Bambi Tome 1

Hinata et Taku, surnommés Hina et Bambi, ont grandi dans un petit village au coeur des montagnes et sont inséparables depuis leur enfance. Lorsqu'ils arrivent à Tokyo pour intégrer un nouveau lycée, leur relation, à la fois forte et naturelle, les place rapidement sous les projecteurs : ils sont clairement un couple aux yeux des autres élèves ! Alors qu'aucun d'eux n'a jamais envisagé ressentir de l'amour pour l'autre, ces remarques font peu à peu naître le doute chez Taku... ses sentiments pour Hina seraient-ils bel et bien plus que de l'amitié ? Quand l'amitié devient le terrain de jeu du coeur, les premiers frissons d'amour naissent là où on ne les attend pas !