Sou Bou Tei Tome 8

Retour sur le passé tragique du maître du Sou Bou Tei : Deido Sakamaki ! 15 mai 1932. Alors qu'il vient de pénétrer dans le Sou Bou Tei avec sa brigade, Zanka Kinoshita tombe nez-à-nez avec son ami d'enfance Deido Sakamaki et se fait aspirer dans un de ses tableaux infâmes... Pour les deux hommes, c'est l'occasion de revenir sur un passé épique et douloureux... Pendant ce temps, les "Envahisseurs" ont revêtu l'apparence d'une jeune fille pour se rapprocher de Rokurô. Ils commencent à lui raconter leur histoire et lui exposent leur lien avec Deido. Plus leur récit avance, plus la terreur se fait oppressante. Le jeune garçon pourra-t-il éviter de sombrer ?