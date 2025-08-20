Inscription
Swingin' Dragon & Tiger Boogie Tome 2

Sara Correia, Koukou Haida

Après des débuts maladroits, la jeune Oto, mieux connue sous son surnom de "Tora" , est maintenant la chanteuse officielle d'un ensemble de jazz au sein duquel elle subjugue les militaires du Camp Drake. Mais Odajima, le contrebassiste qu'elle suspecte d'être l'ancien amant de sa soeur, souffre toujours d'une amnésie sévère... Oto tente alors de lui faire retrouver ses souvenirs par la musique. Mais encore faut-il que l'ensemble se maintienne à flot ! Chacun se donne donc à fond pour tâcher d'atteindre la très prisée "catégorie A spéciale" , celle des musiciens à succès. " ... les mises en scènes sont plutôt bien pensées ; notamment en ce qui concerne la musique. On trouve ainsi des métaphores visuelles chargées d'émotions, ainsi que des concerts à l'euphorie contagieuse". Gaak. fr " Une vraie bouffée d'air frais". Les Blasblas de Tachan " Au fil de ce premier tome déjà riche et mené tambour battant, Koukou Haida trouve un parfait équilibre entre les différentes facettes de son oeuvre et nous y entraîne totalement". Manga-news. com

Par Sara Correia, Koukou Haida
Chez Mangetsu

Auteur

Sara Correia, Koukou Haida

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Swingin' Dragon & Tiger Boogie Tome 2

Koukou Haida trad. Sara Correia

Paru le 20/08/2025

192 pages

Mangetsu

8,95 €

9782382813249
