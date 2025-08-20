Le baron noir de la dissolution : Pierre Charon

L'homme le mieux informé sur la politique et ses secrets d'alcôve aurait pu être garçon boucher : les joues rouges, l'embonpoint, mais surtout les couteaux bien affûtés. Pierre Charon a gravi les échelons en devenant le "Tonton flingueur" de ses patrons. Et non des moindres : Chaban-Delmas, Chirac, Balladur, Sarkozy et, récemment, Emmanuel Macron. Il est désormais l'un des visiteurs du soir du Président. Si proche qu'il a orchestré ce qu'il a impudemment baptisé la "disso" : la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a laissé la France exsangue. A 73 ans, ce boomer, passé du Conseil de Paris aux fauteuils du Sénat, a fait son trou à l'Elysée. Grâce à son réseau exceptionnel, allant de la police aux peoples en passant par les médias, Pierre Charon engrange les confidences embarrassantes qu'il dissémine pour éliminer les opposants de ceux à qui il prête allégeance. Etonnamment, cette réputation sulfureuse a charmé Emmanuel Macron. On l'a souvent dit "fini" . Mais derrière son côté placide, il sait naviguer en eaux troubles. Tel un vieux crocodile qui ne dort que d'un oeil, il surgit et attaque ses proies avec une brutalité sans pareil. Depuis plus de cinquante ans, son humour lui permet de traverser les vicissitudes de la Ve - une longévité rare en politique. Il est l'archétype du courtisan capable de séduire tout le monde, même le président de la start-up nation. Bien plus énigmatique que le "bon monsieur de province" qu'il joue si bien, Pierre Charon est un homme de l'ombre au fait des plus inavouables tourments de la République. Maud Guillaumin est journaliste (France-Soir, France 5, LCP) et réalisatrice de documentaires (France 2, France 3, Arte, TF1). Elle a notamment publié Les enfants de Mitterrand (Denoël), Jackie. Les quatre jours qui ont changé sa vie (L'Archipel) et Le Vicomte sur Arnaud Montebourg (Editions du Moment).