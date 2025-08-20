A l'ombre du Bigfoot

Ce livre est le résultat d'une recherche menée pendant de nombreuses années sur les traces du Bigfoot, le mystérieux hominidé nord-américain. Accompagné par le physicien de renom Léon Brenig, Philippe Coudray mènera ainsi une quinzaine d'expéditions dont il nous livre ici le résumé et nous raconte de façon palpitante les moments clés. Dans cet ouvrage, il nous présente une compilation d'indices et d'interactions troublantes entre les explorateurs et l'hominidé géant, survenues au cours de leurs nombreuses investigations. Le texte fait également le point sur les preuves de l'existence de cet étonnant primate et examine son comportement, notamment son intérêt pour les campings. Il propose également une vue d'ensemble sur la cryptozoologie, cette discipline qui se consacre à l'étude des animaux encore non identifiés, ainsi que sur les cryptozoologues, dont les profils sont aussi variés que les espèces qu'ils traquent. Il soulève enfin la question du désintérêt de la communauté scientifique pour ce sujet et en explore les raisons le plus souvent irrationnelles. Cet ouvrage révèle ainsi le fossé entre les préjugés des scientifiques et la réalité constatée sur le terrain, tout en critiquant le manque de moyens alloués à cette recherche qui pourrait s'avérer pourtant essentielle. Alors qu'un hominidé sauvage est encore vivant, nous regardons ailleurs, nous dit-il. Cet ouvrage permet au lecteur, grâce à des faits concrets et des analyses rigoureuses, de se forger une opinion éclairée sur notre cousin, qui n'est peut-être pas aussi caché que nous le croyons. il aborde ce sujet avec méthode et en dehors de toute croyance. Cette recherche s'inscrit globalement dans une démarche écologique visant à rappeler que la nature est riche en énigmes non résolues, une raison supplémentaire de la préserver. L'ouvrage s'accompagne de photographies et de quelques croquis puisque Philippe Coudray est également dessinateur.