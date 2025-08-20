Welcome Home

"Arrivé à ma hauteur, le conducteur a baissé la vitre. Il portait une casquette qui cachait son visage et pourtant, sa silhouette me semblait familière. De sa main gauche, il a pointé deux doigts vers moi et a mimé avec son pouce une détente sur laquelle on appuie. Deux doigts féminins, avec une bague au majeur. J'ai voulu crier mais aucun son n'est sorti de ma bouche". Après trois ans dans un établissement pénitentiaire, Moll, dix-sept ans, est bien décidée à reprendre sa vie en main. Elle retrouve sa soeur Chrissy et son neveu Jack, et cherche du travail dans sa petite ville du Nord des Etats-Unis ravagée par la crise des opioïdes. Mais son retour est mal vu. Moll, rattrapée par son passé, se heurte au désir de vengeance d'une vieille connaissance. Pour les siens, elle doit tenir bon et s'accroche aux paroles du directeur de la prison à sa libération : "J'ai confiance, Moll. Tu vas y arriver".