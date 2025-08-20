Petit futé Floride

La Floride, installée sur des marais, est le royaume de l'incertain. elle est imprévisible à l'image de la platitude de son horizon, parfois balayé par un ouragan. Villégiature et high-tech y font bon ménage avec les parcs d'attraction qui ne cessent de s'y développer. On ne risque pas de s'y ennuyer et la nature est bien là, même si elle est parfois présentée dans sa théâtralité, pour attirer le chaland. Il suffit de se rendre dans les Everglades ou de se perdre dans les Keys pour prendre un bol d'air nature.