Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Petit futé Floride

Petit Futé, Dominique Auzias

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Floride, installée sur des marais, est le royaume de l'incertain. elle est imprévisible à l'image de la platitude de son horizon, parfois balayé par un ouragan. Villégiature et high-tech y font bon ménage avec les parcs d'attraction qui ne cessent de s'y développer. On ne risque pas de s'y ennuyer et la nature est bien là, même si elle est parfois présentée dans sa théâtralité, pour attirer le chaland. Il suffit de se rendre dans les Everglades ou de se perdre dans les Keys pour prendre un bol d'air nature.

Par Petit Futé, Dominique Auzias
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé, Dominique Auzias

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

USA - Côte Est-Sud

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit futé Floride par Petit Futé, Dominique Auzias

Commenter ce livre

 

Petit futé Floride

Petit Futé, Dominique Auzias

Paru le 20/08/2025

432 pages

Nouvelles éditions de l'Université

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305122397
9782305122397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.