La vérité sort de la bouche des ladies

Pour Daphné Burke, qui n'a décidément pas sa langue dans sa poche, difficile de rêver mieux que de devenir chroniqueuse pour la célèbre Gazette des demoiselles de Mme Goode - plus connue comme La Gazette des effrontées. Sous le pseudonyme de Miss Busy B. , elle recommande à une lectrice de rompre ses fiançailles avec un débauché notoire... sans se douter que la jeune femme va suivre son conseil à la lettre ! Miles, " ce diable de Deveraux ", exige réparation : puisque c'est par la faute de Daphné qu'il a perdu sa promise, c'est à elle de prendre sa place...