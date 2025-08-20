Le temps de la séduction

Quelle meilleure façon pour Jasper Finley, baron de Montford, de fêter son vingt-cinquième anniversaire qu'en organisant une monumentale beuverie entre amis ? Cette soirée mémorable se solde par un défi stupide : Jasper devra séduire une fille vertueuse. Pour s'assurer qu'il ne triche pas, une relation intime est exigée. La jeune femme qu'on lui désigne est la plus puritaine de toutes. Cette Katherine Huxtable qui arrive tout droit de sa campagne est une véritable forteresse ! Jasper a quinze jours pour gagner son pari... et, jusque-là, il n'en a jamais perdu un seul.