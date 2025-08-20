Inscription
Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le temps de la séduction

Sophie Pertus, Mary Balogh

ActuaLitté
Quelle meilleure façon pour Jasper Finley, baron de Montford, de fêter son vingt-cinquième anniversaire qu'en organisant une monumentale beuverie entre amis ? Cette soirée mémorable se solde par un défi stupide : Jasper devra séduire une fille vertueuse. Pour s'assurer qu'il ne triche pas, une relation intime est exigée. La jeune femme qu'on lui désigne est la plus puritaine de toutes. Cette Katherine Huxtable qui arrive tout droit de sa campagne est une véritable forteresse ! Jasper a quinze jours pour gagner son pari... et, jusque-là, il n'en a jamais perdu un seul.

Par Sophie Pertus, Mary Balogh
Chez J'ai lu

|

Auteur

Sophie Pertus, Mary Balogh

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Le temps de la séduction

Mary Balogh trad. Sophie Pertus

Paru le 20/08/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

ActuaLitté
9782290406151
