#Roman francophone

Apprends-moi à aimer

Sophie Pertus, Loretta Chase

A l'âge de dix-sept ans, lady Charlotte Hayward a tout perdu - y compris son honneur - après avoir succombé au piège de l'amour. Dix ans plus tard, la jeune femme est toujours célibataire : elle préfère éconduire ses prétendants plutôt que de courir le risque que son péché soit découvert lors de la nuit de noces. Lorsqu'elle rencontre Darius Carsington, cinquième fils du comte de Hargate, elle est persuadée d'avoir affaire à un vil séducteur, comme celui qui l'a abandonnée jadis. Mais plus elle le côtoie, plus elle sent ses convictions vaciller...

Par Sophie Pertus, Loretta Chase
Chez J'ai lu

Auteur

Sophie Pertus, Loretta Chase

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Apprends-moi à aimer

Loretta Chase trad. Sophie Pertus

Paru le 20/08/2025

352 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290363331
