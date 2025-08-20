Apprends-moi à aimer

A l'âge de dix-sept ans, lady Charlotte Hayward a tout perdu - y compris son honneur - après avoir succombé au piège de l'amour. Dix ans plus tard, la jeune femme est toujours célibataire : elle préfère éconduire ses prétendants plutôt que de courir le risque que son péché soit découvert lors de la nuit de noces. Lorsqu'elle rencontre Darius Carsington, cinquième fils du comte de Hargate, elle est persuadée d'avoir affaire à un vil séducteur, comme celui qui l'a abandonnée jadis. Mais plus elle le côtoie, plus elle sent ses convictions vaciller...