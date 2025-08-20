Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les âmes errantes

Carine Chichereau, Cécile Pin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Anh, seize ans, se souviendra toujours de cette dernière soirée, chez elle, au Vietnam. De l'odeur du riz fumant dans la cuisine, des photos des ancêtres devant l'autel, de la douceur de la peau de sa mère quand elle la serra dans ses bras pour la dernière fois. Tout cela, c'était avant. Avant ce rêve d'un nouveau départ, tous ensemble, vers les Etats-Unis. Avant la séparation, les bateaux qui font naufrage, le sable hongkongais et les fantômes des absents. De camps de réfugiés en centres de réinstallation, d'espoirs en désillusions, Anh et ses deux frères finissent par s'installer dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, où chacun devra inventer la nouvelle vie qui s'offre à eux. Un premier roman qui impressionne tant par l'habileté de sa construction que par sa délicatesse d'écriture. Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres. Un texte polyphonique, hanté, où le chagrin se dissout lentement, parmi les morceaux de Pink Floyd ou de Led Zeppelin. Eric Neuhoff, Le Figaro littéraire. Traduit de l'anglais par Carine Chichereau.

Par Carine Chichereau, Cécile Pin
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Carine Chichereau, Cécile Pin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les âmes errantes par Carine Chichereau, Cécile Pin

Commenter ce livre

 

Les âmes errantes

Cécile Pin trad. Carine Chichereau

Paru le 20/08/2025

262 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907695
9782253907695
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.