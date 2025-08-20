Les âmes errantes

Anh, seize ans, se souviendra toujours de cette dernière soirée, chez elle, au Vietnam. De l'odeur du riz fumant dans la cuisine, des photos des ancêtres devant l'autel, de la douceur de la peau de sa mère quand elle la serra dans ses bras pour la dernière fois. Tout cela, c'était avant. Avant ce rêve d'un nouveau départ, tous ensemble, vers les Etats-Unis. Avant la séparation, les bateaux qui font naufrage, le sable hongkongais et les fantômes des absents. De camps de réfugiés en centres de réinstallation, d'espoirs en désillusions, Anh et ses deux frères finissent par s'installer dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, où chacun devra inventer la nouvelle vie qui s'offre à eux. Un premier roman qui impressionne tant par l'habileté de sa construction que par sa délicatesse d'écriture. Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres. Un texte polyphonique, hanté, où le chagrin se dissout lentement, parmi les morceaux de Pink Floyd ou de Led Zeppelin. Eric Neuhoff, Le Figaro littéraire. Traduit de l'anglais par Carine Chichereau.