Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le banquet des Empouses

Olga Tokarczuk, Maryla Laurent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En septembre 1912, lorsqu'il arrive au sanatorium de Görbersdorf en Silésie, le jeune Wojnicz espère guérir de sa tuberculose. A la Pension pour Messieurs, il intègre la société exclusivement masculine d'une demi-douzaine de patients qui, jour après jour, discutent de la marche du monde et, surtout, de la "question de la femme" . Hypersensible, malmené par un père autoritaire, Wojnicz s'efforce de dissimuler aux autres ce qu'il redoute encore de devenir. Alors qu'il est question de meurtres rituels et de sorcières ayant trouvé refuge dans la forêt, notre héros va marcher au-devant de forces obscures dont il ne sait pas qu'elles s'intéressent déjà à lui. Car en arrière-plan de ce symposium des misogynies s'élève la voix d'une entité féminine, omniprésente et omnisciente... Gothique en diable, admirablement construit, ce clin d'oeil canaille à La Montagne magique mène son lecteur, yeux bandés, jusqu'à un final paroxystique. Fabrice Colin, Lire magazine. Formidablement inventif : un mix de fable historique et de polar métaphysique, autant qu'un affectueux et satirique pied de nez à Thomas Mann et à Kafka. Didier Jacob, Le Nouvel Obs. Traduit du polonais par Maryla Laurent.

Par Olga Tokarczuk, Maryla Laurent
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Olga Tokarczuk, Maryla Laurent

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature polonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le banquet des Empouses par Olga Tokarczuk, Maryla Laurent

Commenter ce livre

 

Le banquet des Empouses

Olga Tokarczuk trad. Maryla Laurent

Paru le 20/08/2025

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251477
9782253251477
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.