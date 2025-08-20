Inscription
#Roman francophone

Même le bruit de la nuit a changé

Violette d' Urso

ActuaLitté
Anna est encore une enfant quand son père meurt brutalement. Elle remplit son absence par quelques objets hétéroclites, par des histoires qu'on lui a racontées et par son puissant imaginaire. Jeune femme, elle comprend qu'elle connaît très peu celui qu'elle s'est inventé en héros. A partir d'un répertoire qui lui a appartenu, elle se lance sur ses traces, arpente les villes d'Italie, d'où il était originaire, et remonte pas à pas l'histoire de sa famille. On la suit dans ce voyage où elle découvre les mille vies de son père, dont certaines sont fabuleuses et d'autres d'une noirceur d'encre. Même le bruit de la nuit a changé se lit comme une enquête sur un homme passionnément romanesque. Mais c'est aussi un livre sur l'enfance orpheline et la construction de soi avec le manque. L'écriture et le temps long pris pour déplier les pans visibles ou cachés d'une vie et d'une relation en font un roman magnifique sur l'amour d'une fille pour son père.

Par Violette d' Urso
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Violette d' Urso

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Même le bruit de la nuit a changé

Violette d' Urso

Paru le 20/08/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253249122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

