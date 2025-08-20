Inscription
#Essais

Combattre l'hyperviolence

Jean-Marie Petitclerc

ActuaLitté
Un phénomène grandissant suscite aujourd'hui angoisses et inquiétudes dans notre société, celui de l'hyperviolence. Aucun lieu du "vivre ensemble" n'est épargné : la famille, l'école, la cité. Il ne se passe guère de semaine sans qu'un ou plusieurs faits de cette violence extrême ne soient répercutés dans les médias, qu'il s'agisse de conflits familiaux, de guerres de clans autour de la conquête de points de deal, de refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Très souvent, des adolescents sont impliqués comme auteurs. Il est urgent de réfléchir aux différents facteurs d'ordre familial, sociétal et culturel, pouvant expliquer une telle évolution. Non pas pour excuser - tout acte de violence est condamnable -, mais pour mieux prévenir et réguler cette violence chez les adolescents. Ce livre, fruit de près de cinquante années d'expérience éducative auprès de la jeunesse en difficulté, est destiné à tous ceux qui se sentent concernés par les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient parents, enseignants, animateurs, éducateurs ou élus. Diplômé de l'Ecole polytechnique, Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien de Don Bosco, travaille auprès de la jeunesse comme éducateur spécialisé depuis de nombreuses années. Fondateur à Argenteuil de l'association Le Valdocco, qui a essaimé dans d'autres villes, actuel coordinateur du réseau "Don Bosco Action Sociale" , il a aussi conseillé élus et ministres. Il est l'auteur de nombreux livres sur l'éducation et la prévention de la délinquance.

Par Jean-Marie Petitclerc
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

Jean-Marie Petitclerc

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Faits de société

Combattre l'hyperviolence

Jean-Marie Petitclerc

Paru le 20/08/2025

176 pages

Desclée de Brouwer

16,90 €

ActuaLitté
9782220099088
© Notice établie par ORB
