Doit-on s'excuser de la colonisation ?

La colonisation est-elle le dernier grand tabou de l'histoire de France ? Doit-elle s'excuser ou réparer ce passé ? Peut-on réconcilier les mémoires de la colonisation, nécessairement plurielles, autour d'un récit commun ? Pour éclairer ces enjeux toujours brûlants, deux historiens de référence, Benjamin Stora et Pascal Blanchard interrogent tant la place de la colonisation dans la mémoire nationale que la nécessité de sa transmission. Parler de la période coloniale reste un exercice délicat, presque toujours un défi , car elle est source de passions et de fractures. Au milieu de débats trop souvent polarisés entre les décoloniaux les plus radicaux et les nostalgiques d'une "grandeur perdue" de la France, il est difficile de faire entendre une autre voix, soucieuse du temps long : celle des historiens. C'est dans cet espace de tension que les auteurs s'efforcent d'apporter un éclairage historique nuancé et rigoureux, propice à un dialogue apaisé. Leur ambition : contribuer à se réconcilier avec un passé qui continue de hanter la société française. Pascal Blanchard est historien, spécialiste du "fait colonial" et des immigrations. Il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages, films documentaires et expositions, mais aussi du recueil "Portraits de France" pour la présidence de la République. Benjamin Stora est historien, spécialiste de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire coloniale et des immigrations. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, de films et documentaires, mais aussi du rapport sur "les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie" .