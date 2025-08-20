Sciences du design N°21, Janvier 2025

Sciences du Design publie des travaux de recherche touchant tous les aspects du design et de la recherche en design, quelle que soit l'approche théorique et quel que soit le domaine de pratique. Dans ce numéro Varia, les sujets traités sont : - une campagne graphique pour une oeuvre performative ; - les liens entre design et science fiction ; - l'impression 3D et l'esthétique spéculative ; - les liens entre ergonomie et design.