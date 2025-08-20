Inscription
Sciences du design N°21, Janvier 2025

PUF

Sciences du Design publie des travaux de recherche touchant tous les aspects du design et de la recherche en design, quelle que soit l'approche théorique et quel que soit le domaine de pratique. Dans ce numéro Varia, les sujets traités sont : - une campagne graphique pour une oeuvre performative ; - les liens entre design et science fiction ; - l'impression 3D et l'esthétique spéculative ; - les liens entre ergonomie et design.

Sciences du design N°21, Janvier 2025

Paru le 14/08/2025

20,00 €

Scannez le code barre 9782130877967
9782130877967
© Notice établie par ORB
