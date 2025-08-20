Journal de la psychanalyse de l'enfant N° 1/2025

"L'avenir de la psychanalyse est dans la psychanalyse par le jeu" , tel fut le commentaire de Karl Abraham à la communication de Melanie Klein au congrès international de Wurtzbourg en 1924. Il parlait du jeu libre vu comme l'expression favorite de l'enfant la plus proche de ses rêves, de ses angoisses et de ses conflits. Pourtant l'analyse d'enfant est restée le parent pauvre de la psychanalyse jusqu'à aujourd'hui. Le Journal de la psychanalyse de l'enfant se donne pour objet de faire entendre la voix des psychanalystes et psychothérapeutes qui s'efforcent d'apporter une aide aux enfants en souffrance, à leurs parents et aux équipes institutionnelles qui en ont la charge, grâce à l'exploration attentive de leur monde interne. Il publie des travaux originaux fondés sur l'expérience clinique et thérapeutique d'auteurs issus des différents courants de la psychanalyse contemporaine et appartenant aussi bien à des pays francophones qu'à d'autres aires linguistiques et culturelles. Il se donne comme but d'être ouvert à tout apport fondé sur une clinique rigoureuse de la psychopathologie et sur une observation soigneuse des processus mis en oeuvre dans les cures psychanalytiques. Il a l'ambition de transmettre les différents apports de l'exploration psychanalytique des souffrances psychiques du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, d'exposer les recherches les plus actuelles dans ces domaines et de se faire l'écho des débats auxquels elles donnent lieu.