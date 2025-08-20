Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Journal de la psychanalyse de l'enfant N° 1/2025

PUF

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'avenir de la psychanalyse est dans la psychanalyse par le jeu" , tel fut le commentaire de Karl Abraham à la communication de Melanie Klein au congrès international de Wurtzbourg en 1924. Il parlait du jeu libre vu comme l'expression favorite de l'enfant la plus proche de ses rêves, de ses angoisses et de ses conflits. Pourtant l'analyse d'enfant est restée le parent pauvre de la psychanalyse jusqu'à aujourd'hui. Le Journal de la psychanalyse de l'enfant se donne pour objet de faire entendre la voix des psychanalystes et psychothérapeutes qui s'efforcent d'apporter une aide aux enfants en souffrance, à leurs parents et aux équipes institutionnelles qui en ont la charge, grâce à l'exploration attentive de leur monde interne. Il publie des travaux originaux fondés sur l'expérience clinique et thérapeutique d'auteurs issus des différents courants de la psychanalyse contemporaine et appartenant aussi bien à des pays francophones qu'à d'autres aires linguistiques et culturelles. Il se donne comme but d'être ouvert à tout apport fondé sur une clinique rigoureuse de la psychopathologie et sur une observation soigneuse des processus mis en oeuvre dans les cures psychanalytiques. Il a l'ambition de transmettre les différents apports de l'exploration psychanalytique des souffrances psychiques du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, d'exposer les recherches les plus actuelles dans ces domaines et de se faire l'écho des débats auxquels elles donnent lieu.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revues de psychanalyse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal de la psychanalyse de l'enfant N° 1/2025 par PUF

Commenter ce livre

 

Journal de la psychanalyse de l'enfant N° 1/2025

PUF

Paru le 14/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130877479
9782130877479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.