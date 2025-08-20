Inscription
#Essais

La MEGA boîte à outils de l'Agilité

Nathalie Van Laethem

ActuaLitté
Au quotidien, la complexité du monde du travail avec ses incertitudes et ses paradoxes, les mutations des organisations et de la relation au travail, la montée de l'individualité et de l'interdépendance, les profondes évolutions des rôles et des missions qui en découlent provoquent des modifications fondamentales dans les métiers, quels qu'ils soient. L'entreprise d'aujourd'hui doit être plus adaptable, plus flexible et évoluer beaucoup plus vite qu'hier en développant son esprit agile . L'agilité, quoi, pour quoi, pour qui ? C'est l'ambition de ce livre qui développe 100 outils pour mettre en oeuvre l'agilité qui repose sur quatre valeurs. - Les interactions entre les individus plutôt que les processus. - La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. - La fourniture du produit ou du service attendu utilisable immédiatement. - L'acceptation du changement et la réactivité plutôt que la planification rigide. Dans ce livre, chaque compétence de l'agilité comprend des outils à trois niveaux : pour l'individu, pour l'organisation et le management entrepreneurial et d'ordre technologique. Un livre pour pratiquer l'innovation en continu et instiller un état d'esprit entrepreneurial, garant de la croissance future dans tous les secteurs de l'économie. Cette nouvelle édition est totalement mise à jour pour avoir les derniers usages à la pointe avec en plus l'ajout de nouveaux outils pratiques comme la méthode OKR (Objectives and Key Results).

Par Nathalie Van Laethem
Chez Dunod

|

Auteur

Nathalie Van Laethem

Editeur

Dunod

Genre

Management

La MEGA boîte à outils de l'Agilité

Nathalie Van Laethem

Paru le 20/08/2025

320 pages

Dunod

29,90 €

9782100882823
