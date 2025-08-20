Inscription
Expériences de physique

Jean-Paul Bellier, Christophe Bouloy, Daniel Guéant

LA référence des concours de l'enseignement Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants en Master "spécialité Enseignement des sciences physiques" et candidats aux concours de recrutement de l'Education nationale (agrégation externe, interne et CAPES) mais sera également utile aux étudiants des masters "Sciences" et de classes préparatoires ainsi qu'aux professeurs en exercice. Il est consacré à l'électricité, l'électromagnétisme, l'électronique et aux transferts thermiques. Un autre ouvrage le complète, consacré à l'optique, à la mécanique, aux ondes et aux fluides. Cet ouvrage vous propose : - de nombreux rappels théoriques sur les notions indispensables à maîtriser ; - des expériences à connaître présentées à travers des modes opératoires détaillés, donnant ainsi la priorité à l'approche expérimentale ; - des simulations numériques (logiciels de simulation, langage Python, microcontrôleurs, tableurs...) - des exercices corrigés issus d'annales de concours, permettant au lecteur d'évaluer ses connaissances et de se mettre en situation. Cette 6e édition a été remaniée pour tenir compte des remarques des rapports des jurys. De nombreuses nouvelles expériences sont proposées. Elles font appel à la simulation numérique (logiciels de simulation, langage Python, microcontrôleurs, tableurs...).

Chez Dunod

Physique - Epreuves corrigées

Paru le 20/08/2025

512 pages

39,90 €

9782100879717
