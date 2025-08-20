Les Métamorphoses

Observez cet arbre dont les feuilles frémissent quand on le touche, ou encore cette fleur qui saigne quand on la cueille : en eux se cachent des êtres humains transformés par les dieux ! C'est du moins ce qu'imaginaient les hommes de l'Antiquité, qui expliquaient ainsi les mystères du monde... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie - Qui sont les dieux romains ? TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENTS DE TEXTES - Les récits étiologiques : des punitions fondatrices - Les personnages que l'on retrouve dans l'Odyssée d'Homère.