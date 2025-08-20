Inscription
#Roman francophone

Les Métamorphoses

Ovide, Caroline Charlet

ActuaLitté
Observez cet arbre dont les feuilles frémissent quand on le touche, ou encore cette fleur qui saigne quand on la cueille : en eux se cachent des êtres humains transformés par les dieux ! C'est du moins ce qu'imaginaient les hommes de l'Antiquité, qui expliquaient ainsi les mystères du monde... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie - Qui sont les dieux romains ? TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENTS DE TEXTES - Les récits étiologiques : des punitions fondatrices - Les personnages que l'on retrouve dans l'Odyssée d'Homère.

Par Ovide, Caroline Charlet
Chez Flammarion

|

Auteur

Ovide, Caroline Charlet

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Les Métamorphoses

Ovide trad. Caroline Charlet

Paru le 20/08/2025

160 pages

Flammarion

3,40 €

ActuaLitté
9782080495136
© Notice établie par ORB
