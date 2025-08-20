La Belle au bois dormant - Le Petit Chaperon rouge - La Barbe bleue - Le Chat botté - Les Fées - Cendrillon - Riquet à la houppe - Le Petit Poucet. Merveilleux, monstrueux et souvent pleins d'humour, les contes en prose de Perrault nous enchantent. Prisonniers de leur charme, nous les dévorons avec un appétit d'ogre ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias - Apprendre à conter - Un livre, un film : Peau d'Ane de Jacques Demy GROUPEMENTS DE TEXTES - Se méfier des apparences - Les lieux merveilleux CAHIER PHOTOS.