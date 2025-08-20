Inscription
Paris

Robert Doisneau

"Il est des jours où l'on ressent le simple fait de voir comme un véritable bonheur ; on est léger, léger ; les flics arrêtent les voitures pour vous laisser passer. On se sent si riche qu'il vous vient l'envie de partager avec les autres une trop grande jubilation. C'est dimanche comme le chantait le plombier zingueur de Prévert. Le souvenir de ces moments est ce que je possède de plus précieux. Peut-être à cause de leur rareté. Un centième de seconde par ci, un centième de seconde par là mis bout à bout, cela ne fait jamais qu'une, deux, trois secondes chipées à l'éternité". Robert Doisneau

Par Robert Doisneau
Chez Flammarion

Auteur

Robert Doisneau

Editeur

Flammarion

Genre

Thèmes photo

Paris

Robert Doisneau

Paru le 20/08/2025

400 pages

Flammarion

29,90 €

9782080490186
