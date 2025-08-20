Inscription
#Roman jeunesse

Inconnu à cette adresse

Kathrine Kressmann Taylor

ActuaLitté
Une longue complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. Quand Martin espace leur correspondance, Max s'inquiète. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Microlectures - Histoire des arts - Education aux médias et à l'information GROUPEMENTS DE TEXTES - Dire l'indicible : le nazisme raconté par la littérature - Récit épistolaire et affrontement CAHIER ICONOGRAPHIQUE

Par Kathrine Kressmann Taylor
Chez Flammarion

|

Auteur

Kathrine Kressmann Taylor

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Inconnu à cette adresse

Kathrine Kressmann Taylor

Paru le 20/08/2025

128 pages

Flammarion

4,90 €

ActuaLitté
9782080476203
© Notice établie par ORB
