Inconnu à cette adresse

Une longue complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. Quand Martin espace leur correspondance, Max s'inquiète. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Microlectures - Histoire des arts - Education aux médias et à l'information GROUPEMENTS DE TEXTES - Dire l'indicible : le nazisme raconté par la littérature - Récit épistolaire et affrontement CAHIER ICONOGRAPHIQUE