#Roman francophone

La mauvaise joueuse

Victor Jestin

ActuaLitté
"Jusqu'alors, je ne jouais plus. Ni aux échecs ni aux cartes ni au bowling, ni à rien. Disons que sinon je m'impliquais un peu trop fort". Un soir de semaine comme les autres, Maud, une jeune femme à la vie bien rangée, provoque un accident de voiture et prend inexplicablement la fuite. Paniquée, elle erre sur la route et trouve refuge dans un bowling. C'est le début de trois jours de cavale, et surtout de rechute dans une très vieille addiction, celle de jouer, à tout, frénétiquement. Des environs pluvieux de Saint-Nazaire au village lointain de son enfance, le périple de Maud prend l'allure d'une fugue existentielle. Sur un rythme effréné, Victor Jestin raconte la lutte d'une femme contre une passion infernale, et interroge la place du jeu dans nos vies.

Par Victor Jestin
Chez Flammarion

|

Auteur

Victor Jestin

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

La mauvaise joueuse

Victor Jestin

Paru le 20/08/2025

176 pages

Flammarion

18,00 €

ActuaLitté
9782080469151
© Notice établie par ORB
