200 jeux pour stimuler ses neurones

Messages codés, mots coupés, à placer ou à rayer, mêlés, en croix, mémo-quiz, qui suis-je ? , charades, jeux de Kim, des différences ou de loto, tournois de fléchettes, sudokus, images cachées, nombres mystère, étoiles et carrés magiques, ana-fléchés, logigrammes ou logicartes... Retrouvez au fil des pages 150 jeux variés avec des niveaux de difficulté adaptés pour tous les goûts ! En jouant, vous renforcerez vos facultés de déduction, votre concentration, votre sens de l'observation... Si certains jeux sont à picorer, d'autres se savourent tranquillement en prenant tout son temps. Tous ont le même objectif : réveiller votre vivacité d'esprit et stimuler vos neurones tout en vous divertissant ! Prêt à relever le défi et à vous lancer dans une saine gymnastique cérébrale ?