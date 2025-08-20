Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

C'était quand déjà ?

Géraldine Maincent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- 212 questions sur les sciences et les inventions, réparties en 4 thèmes, séparées par des intercalaires : Les personnages et monuments, l'Histoire et la science, la culture et le sport, la vie quotidienne. - Chaque question-réponse est illustrée par un dessin amusant, le tout dans une maquette ludique, parfaitement adaptée aux 6/8 ans. - Un collectif de 4 illustrateur. rice. s, permettant de donner une identité particulière à chacun des 4 thèmes. - Un objet-livre original avec une reliure spirale, des intercalaires et une fermeture amusante, qui rendent cet ouvrage très agréable à utiliser et à prendre en main, aussi bien pour les enfants que pour les parents !

Par Géraldine Maincent
Chez Larousse

|

Auteur

Géraldine Maincent

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'était quand déjà ? par Géraldine Maincent

Commenter ce livre

 

C'était quand déjà ?

Géraldine Maincent

Paru le 03/09/2025

112 pages

Larousse

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036078130
9782036078130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.