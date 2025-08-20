C'était quand déjà ?

- 212 questions sur les sciences et les inventions, réparties en 4 thèmes, séparées par des intercalaires : Les personnages et monuments, l'Histoire et la science, la culture et le sport, la vie quotidienne. - Chaque question-réponse est illustrée par un dessin amusant, le tout dans une maquette ludique, parfaitement adaptée aux 6/8 ans. - Un collectif de 4 illustrateur. rice. s, permettant de donner une identité particulière à chacun des 4 thèmes. - Un objet-livre original avec une reliure spirale, des intercalaires et une fermeture amusante, qui rendent cet ouvrage très agréable à utiliser et à prendre en main, aussi bien pour les enfants que pour les parents !