Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Ils avaient tout compris

Nicolas Lisimachio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cicéron, Sénèque, Aristote, Plutarque... des philosophes incontournables et reconnus qui ont tous traité les grandes problématiques de l'être humain. Malgré le temps et l'espace qui nous séparent, leurs écrits nous prouvent qu'ils faisaient face aux mêmes questionnements que les nôtres. Et s'ils pouvaient nous aider à mieux gérer notre vie de tous les jours ? Nicolas Lisimachio explore 6 thématiques au travers de citations des grands penseurs, et ancre leurs propos dans le présent pour proposer une véritable philosophie du quotidien

Par Nicolas Lisimachio
Chez Hachette

|

Auteur

Nicolas Lisimachio

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ils avaient tout compris par Nicolas Lisimachio

Commenter ce livre

 

Ils avaient tout compris

Nicolas Lisimachio

Paru le 20/08/2025

112 pages

Hachette

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782019329020
9782019329020
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.