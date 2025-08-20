Ils avaient tout compris

Cicéron, Sénèque, Aristote, Plutarque... des philosophes incontournables et reconnus qui ont tous traité les grandes problématiques de l'être humain. Malgré le temps et l'espace qui nous séparent, leurs écrits nous prouvent qu'ils faisaient face aux mêmes questionnements que les nôtres. Et s'ils pouvaient nous aider à mieux gérer notre vie de tous les jours ? Nicolas Lisimachio explore 6 thématiques au travers de citations des grands penseurs, et ancre leurs propos dans le présent pour proposer une véritable philosophie du quotidien