Par amour du brunch

Découvrez l'univers coloré et gourmand du brunch à travers des recettes savoureuses et originales. Que vous souhaitiez impressionner votre date, régaler votre belle-famille, ou simplement passer un bon moment entre amis, ce livre est fait pour vous ! Laura Hannoun, passionnée de brunch depuis huit ans, vous confie ses meilleures recettes, de Paris à Melbourne, en passant par New York et Tokyo. Avec des assiettes sucrées et salée, des smoothies bowl aux pancakes, en passant par les toasts gourmands, chaque occasion est une fête. Laissez-vous guider pour créer des moments de partage inoubliables. Bien plus qu'un livre de recettes, Passion brunch est une invitation à célébrer la convivialité et la gourmandise. Alors, préparez-vous à bruncher avec style et à faire de chaque repas un moment spécial.