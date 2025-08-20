Inscription
Par amour du brunch

Laura Hannoun

Découvrez l'univers coloré et gourmand du brunch à travers des recettes savoureuses et originales. Que vous souhaitiez impressionner votre date, régaler votre belle-famille, ou simplement passer un bon moment entre amis, ce livre est fait pour vous ! Laura Hannoun, passionnée de brunch depuis huit ans, vous confie ses meilleures recettes, de Paris à Melbourne, en passant par New York et Tokyo. Avec des assiettes sucrées et salée, des smoothies bowl aux pancakes, en passant par les toasts gourmands, chaque occasion est une fête. Laissez-vous guider pour créer des moments de partage inoubliables. Bien plus qu'un livre de recettes, Passion brunch est une invitation à célébrer la convivialité et la gourmandise. Alors, préparez-vous à bruncher avec style et à faire de chaque repas un moment spécial.

Par Laura Hannoun
Chez Hachette

Auteur

Laura Hannoun

Editeur

Hachette

Genre

Recevoir ses amis

Par amour du brunch

Laura Hannoun

Paru le 20/08/2025

208 pages

Hachette

24,95 €

9782017892557
