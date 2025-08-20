Inscription
#Beaux livres

Petites, moyennes et grandes tablées

Camille Chamignon

ActuaLitté
"J'ai pensé ce livre comme une grande table généreuse, remplie de recettes simples ou un peu plus ambitieuses, parfois festives, toujours gourmandes". Brunch en famille, buffet d'été dans le jardin ou dimanche soir au coin du feu, chaque jour, qu'il soit exceptionnel ou non, est l'occasion d'un moment de partage avec ses proches. Prenez place à l'une des tables de Camille Chamignon et laissez-vous porter dans son univers où douceur de vivre et saveurs exquises forment une parenthèse rêvée.

Par Camille Chamignon
Chez Hachette

Auteur

Camille Chamignon

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Petites, moyennes et grandes tablées

Camille Chamignon

Paru le 27/08/2025

288 pages

Hachette

29,95 €

ActuaLitté
9782017318279
