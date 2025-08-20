Petites, moyennes et grandes tablées

"J'ai pensé ce livre comme une grande table généreuse, remplie de recettes simples ou un peu plus ambitieuses, parfois festives, toujours gourmandes". Brunch en famille, buffet d'été dans le jardin ou dimanche soir au coin du feu, chaque jour, qu'il soit exceptionnel ou non, est l'occasion d'un moment de partage avec ses proches. Prenez place à l'une des tables de Camille Chamignon et laissez-vous porter dans son univers où douceur de vivre et saveurs exquises forment une parenthèse rêvée.