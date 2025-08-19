Inscription
Français 1e Réussir les épreuves orales du Bac

Joan Leroy

Cet ouvrage, à destination des élèves des classes de Première, offre des méthodes accessibles, précises et pédagogiques pour réussir son oral du bac de français ! Conçu comme un outil de révisions, il accompagnera l'élève pas à pas durant toute son année scolaire : 34 fiches, 30 exercices corrigés et des études linéaires rédigées permettront à l'élève de consolider les notions essentielles, d'acquérir des méthodes et de s'entraîner aux exercices de l'EAF. Les quatre objets d'étude sont abordés à travers des exemples concrets : le roman, le théâtre, la poésie et la littérature d'idées. L'élève sera initié à toutes les épreuves qui l'attendent à l'oral : l'étude linéaire, la question de grammaire et la partie entretien ! De nombreux conseils et astuces permettront à l'élève d'aborder l'épreuve orale sereinement : Comment planifier ses révisions ? Comment mémoriser les études linéaires ? Comment organiser son brouillon ? ... Autant de questions auxquelles cet ouvrage répond afin d'accompagner les futurs candidats au bac de français. Les plus : - Des témoignages d'élèves qui ont passé l'épreuve et partagent leur expérience. - Des podcasts d'élèves ou du professeur permettant d'écouter des études de texte pour le bac ! Joan Leroy est professeure certifiée au lycée Montalembert à Courbevoie.

Par Joan Leroy
Chez Ellipses

|

Auteur

Joan Leroy

Editeur

Ellipses

Genre

Français

