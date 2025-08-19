Inscription
Spécialité mathématiques Tle

Thibault Vanhoucke

Cet ouvrage de Mathématiques Terminale a été conçu pour être utile au plus grand nombre de lycéens afin d'acquérir des bases solides pour le baccalauréat et d'excellentes capacités de raisonnement en vue des études supérieures. Dans chaque chapitre, vous trouverez : - un cours détaillé et parsemé de remarques et d'explications visant à comprendre la construction des différentes notions et les liens qui les unissent, et ce pour mieux les assimiler et développer son intuition mathématique ; - une sélection d'exercices minutieusement choisis et de difficulté croissante : les premiers, qui sont des applications directes du cours, visent à se familiariser avec les notions du chapitre, alors que les derniers demandent plus de prise d'initiative ; - les solutions détaillées de tous les exercices. Certains chapitres entiers sont dédiés à des notions de Première ou de Seconde pour permettre aux élèves en difficulté de consolider les bases avant de se lancer à la découverte des concepts de Terminale. Les cours clairs et les premiers exercices de chaque chapitre permettront à ces élèves de maîtriser les méthodes incontournables pour le baccalauréat. Pour les élèves qui sont déjà relativement à l'aise, les démonstrations des propriétés, les explications supplémentaires et les exercices plus difficiles aideront à développer leurscapacités de raisonnement, d'abstraction et de rédaction.

Par Thibault Vanhoucke
Chez Ellipses

Auteur

Thibault Vanhoucke

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

Spécialité mathématiques Tle

Thibault Vanhoucke

Paru le 19/08/2025

600 pages

Ellipses

19,00 €

9782340104907
