Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) prépare les étudiants aux métiers pouvant gérer des missions d'entreprise à vocation commerciale. Cette formation permet à l'étudiant de maîtriser des compétences dans le domaine de la relation client mais également dans le management des équipes commerciales. Dans l'optique de préparer aux épreuves écrites, ce manuel propose : - Des cours complets sous forme de fiches de synthèse et de schémas pour retenir l'essentiel des notions ; - Des exercices et sujets corrigés pour s'entraîner ; - Des méthodes détaillées pour préparer les examens. En complément, retrouvez des focus et des conseils de méthode sur la chaîne TikTok @leprofdegestion pour mieux réussir encore !