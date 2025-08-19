Reviser et s'entrainer pour le BTS Professions immobilieres

L'ouvrage d'exercices corrigés du BTS Professions immobilières qui permet à l'étudiant de s'entraîner, de tester et de valider ses connaissances. L'ouvrage "Exercices corrigés BTS Professions immobilières" permet aux étudiants de se préparer efficacement aux matières à fort coefficient telles que la transaction immobilière, la gestion immobilière, la culture générale et expression, le conseil en ingénierie de l'immobilier et la langue vivante étrangère. Ce livre de révision et d'entraînement offre aux étudiants la possibilité de se préparer de manière ciblée pour l'examen en les plaçant dans des situations similaires à celles qu'ils rencontreront le jour J. Cet ouvrage de révision et d'entraînement est complété par deux ouvrages de "Cours BTS Professions immobilières" et "Annales BTS Professions immobilières", rédigés par la même équipe d'auteurs et qui couvre tout le programme de toutes les matières des deux années. Points forts - En fournissant des exercices corrigés conformes au programme et aux épreuves de l'examen, cet ouvrage facilite la révision et l'entraînement des étudiants. - L'ouvrage couvre l'intégralité du programme des deux années d'études. Toutes les matières à fort coefficient sont déclinées sous forme de mise en situation - Les corrigés sont détaillés et expliqués - L'ouvrage essentiel pour valider ses connaissances et être prêt le JOUR J - Tous les auteurs sont des enseignants en BTS Professions immobilières et/ou des professionnels