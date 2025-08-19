Après tout, nous sommes là

Un jour, la vie bascule : une banale visite médicale puis une arrivée aux urgences, le choc septique, le coma. Au réveil, Marie Dormont apprend qu'elle va être quadriamputée : ses membres se nécrosent, victimes d'une bactérie mortifère. Elle retrace la perte d'autonomie, les défis du quotidien, les séquelles physiques et psychologiques. Et le regard des autres qu'il faut affronter. Elle raconte l'adaptation à cette nouvelle réalité et les projets qu'elle construit, épaulée par son compagnon.