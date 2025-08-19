Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Après tout, nous sommes là

Marie Dormont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jour, la vie bascule : une banale visite médicale puis une arrivée aux urgences, le choc septique, le coma. Au réveil, Marie Dormont apprend qu'elle va être quadriamputée : ses membres se nécrosent, victimes d'une bactérie mortifère. Elle retrace la perte d'autonomie, les défis du quotidien, les séquelles physiques et psychologiques. Et le regard des autres qu'il faut affronter. Elle raconte l'adaptation à cette nouvelle réalité et les projets qu'elle construit, épaulée par son compagnon.

Par Marie Dormont
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Marie Dormont

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Après tout, nous sommes là par Marie Dormont

Commenter ce livre

 

Après tout, nous sommes là

Marie Dormont

Paru le 19/08/2025

144 pages

Les éditions du Panthéon

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782754774703
9782754774703
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.