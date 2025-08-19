Le BTS SAM (Support à l'Action Managériale) se caractérise par sa polyvalence. Il vise à former des techniciens pouvant assurer des missions d'interface, de coordination et d'organisation administrative. Il permet ainsi de développer et mettre en oeuvre des compétences transversales, transposables à de nombreux contextes professionnels. A ce titre, c'est un excellent socle pour une poursuite d'études plus spécialisée. Cet ouvrage a été construit à partir des épreuves finales de ce BTS pour permettre de mieux en appréhender les attendus. Il propose ainsi : - Des fiches de cours qui centralisent les connaissances fondamentales dans les matières professionnelles et en culture économique, juridique et managériale ; - Des schémas synthétiques pour avoir une vision d'ensemble du contenu de cours ; - Des sujets d'annales corrigés avec de la méthodologie pour préparer au mieux les épreuves. Des compléments vidéo sont accessibles sur la chaîne YouTube Mnemotactiques.