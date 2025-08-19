Le BTS SAM (Support à l'Action Managériale) se caractérise par sa polyvalence. Il vise à former des techniciens pouvant assurer des missions d'interface, de coordination et d'organisation administrative. Il permet ainsi de développer et mettre en oeuvre des compétences transversales, transposables à de nombreux contextes professionnels. A ce titre, c'est un excellent socle pour une poursuite d'études plus spécialisée. Cet ouvrage a été construit à partir des épreuves finales de ce BTS pour permettre de mieux en appréhender les attendus. Il propose ainsi : - Des fiches de cours qui centralisent les connaissances fondamentales dans les matières professionnelles et en culture économique, juridique et managériale ; - Des schémas synthétiques pour avoir une vision d'ensemble du contenu de cours ; - Des sujets d'annales corrigés avec de la méthodologie pour préparer au mieux les épreuves. Des compléments vidéo sont accessibles sur la chaîne YouTube Mnemotactiques.
Par
Camille Bousser, Katia Pamphile, Carole Thiebaut Chez
Ellipses
