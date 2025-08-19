Inscription
BTS Communication

Flora Jimenez, Samantha Benhaim

Cet ouvrage est axé sur les enseignements professionnels du référentiel de 2022 du BTS Communication. Il aborde ainsi les blocs de compétences à plus forts coefficients : - Culture de la communication - Bloc 1 : Contribution à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de communication - Bloc 2 : Conception et mise en oeuvre de solutions de communication - Bloc 3 : Accompagnement du développement de solutions media et digitales innovantes Il est construit pour devenir votre allié dans la compréhension des nouvelles épreuves mais aussi dans la maitrise des connaissances en veille, en communication, en création et en relations prestataires. Il contient : - Des fiches de synthèse pour réviser l'ensemble du programme du BTS ; - Des exercices et des entrainements à l'examen adaptés à chaque épreuve ; - Des corrigés facilitant l'autoévaluation des compétences attendues. Cet ouvrage a été spécialement conçu comme un outil d'aide à la réussite combinant théorie et pratique. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, il sera votre allié indispensable pour atteindre vos objectifs.

Par Flora Jimenez, Samantha Benhaim
Chez Ellipses

Auteur

Flora Jimenez, Samantha Benhaim

Editeur

Ellipses

Genre

BTS Tertiaires

BTS Communication

Flora Jimenez, Samantha Benhaim

Paru le 19/08/2025

300 pages

Ellipses

24,00 €

9782340103740
