#Essais

Stratégies militaires contemporaines

David Cumin

ActuaLitté
Le présent ouvrage offre un tour d'horizon comparatif des stratégies militaires contemporaines. Après avoir relaté l'évolution du concept de stratégie, il en retient l'acception militaire. Puis il rappelle la réflexion du maître de la pensée militaire : Clausewitz. Sur le fil conducteur clausewitzien, sont analysées, d'une part, les stratégies classiques (aéroterrestres), en retrait relatif, d'autre part, les stratégies nucléaires, les stratégies navales et aériennes, les stratégies subversives et contre-subversives (la guerre irrégulière et la contre-guerre irrégulière), les plus pratiquées depuis le second XXe siècle. Le champ des stratégies militaires s'en trouve systématisé et clarifié, étayé enfin par les principales références bibliographiques en langue française au XXIe siècle. On lit ainsi un manuel théorique général, didactique, en la matière.

Par David Cumin
Chez Ellipses

|

Auteur

David Cumin

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire militaire

Stratégies militaires contemporaines

David Cumin

Paru le 19/08/2025

256 pages

Ellipses

24,50 €

ActuaLitté
9782340103504
