Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le marketing

Sébastien Soulez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage présente, de façon claire et illustrée de nombreux exemple, l'ensemble des connaissances en marketing. Il est structuré en trois grandes parties, après une présentation de la démarche marketing : le marketing stratégique aborde successivement l'environnement de l'entreprise, l'organisation de la fonction marketing, la prévision, la planification et le contrôle, les décisions stratégiques en marketing, les études de marché et le marketing international ; le comportement de l'acheteur et la gestion de la relation client s'intéresse au comportement du consommateur (BtoC), au comportement de l'acheteur professionnel (BtoB) et à la gestion de la relation client (CRM) ; le marketing opérationnel traite de la politique de produit, du marketing des services, de la gestion de la marque, de la politique de prix, de la promotion des ventes, de la politique de communication, de la politique, de distribution, du marketing du point de vente, du marketing digital, de la gestion de la force de vente. Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent découvrir le marketing et comprendre ses enjeux, en particulier les étudiants de BTS Tertiaires, les étudiants des cursus universitaires en gestion (BUT, Licences, Licences Professionnelles, Masters...) et les étudiants en écoles de Management. C'est un outil de travail incontournable pour maîtriser les règles du marketing et de l'action commerciale.

Par Sébastien Soulez
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Sébastien Soulez

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le marketing par Sébastien Soulez

Commenter ce livre

 

Le marketing

Sébastien Soulez

Paru le 19/08/2025

276 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297269193
9782297269193
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.