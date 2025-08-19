Cet ouvrage présente, de façon claire et illustrée de nombreux exemple, l'ensemble des connaissances en marketing. Il est structuré en trois grandes parties, après une présentation de la démarche marketing : le marketing stratégique aborde successivement l'environnement de l'entreprise, l'organisation de la fonction marketing, la prévision, la planification et le contrôle, les décisions stratégiques en marketing, les études de marché et le marketing international ; le comportement de l'acheteur et la gestion de la relation client s'intéresse au comportement du consommateur (BtoC), au comportement de l'acheteur professionnel (BtoB) et à la gestion de la relation client (CRM) ; le marketing opérationnel traite de la politique de produit, du marketing des services, de la gestion de la marque, de la politique de prix, de la promotion des ventes, de la politique de communication, de la politique, de distribution, du marketing du point de vente, du marketing digital, de la gestion de la force de vente. Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent découvrir le marketing et comprendre ses enjeux, en particulier les étudiants de BTS Tertiaires, les étudiants des cursus universitaires en gestion (BUT, Licences, Licences Professionnelles, Masters...) et les étudiants en écoles de Management. C'est un outil de travail incontournable pour maîtriser les règles du marketing et de l'action commerciale.